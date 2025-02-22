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Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Geçtiğimiz günlerde AZ Alkmaar ile berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş da gündem olmaya devam ediyor.

Önceki gün annesine "Kırmızı kalp kullanmıyoruz" diye yorum yapan Mert Hakan, AZ Alkmaar maçında da tribünlerin Galatasaray'a karşı yaptığı küfürlü tezahürata eşlik etti.

VİRAL OLDU

Sosyal medyada viral olan video sonrası Mert Hakan'dan herhangi bir yorum gelmedi.