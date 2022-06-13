Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı 5 yıldız paylaşımıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha içerisinin yanı sıra saha dışında da agresif tavırlarına devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, TFF ile zıtlaştığı konulardan biri olan 28 şampiyonluk konusunda bu sene yeni hamleler yapması da gözlerden kaçmıyor.

5 yıldızlı gönderme

Federasyonun onaylamamasına rağmen 5 yıldızı kullanmaya başlayan Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ni de bu şekilde yeniledi.

Takımın deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından, 5 yıldız emojisi paylaşarak rakiplere göndermede bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, rakip takım taraftarlarından tepki alırken, Fenerbahçelilerden ise büyük sempati topladı.