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Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı 5 yıldız paylaşımıyla dikkat çekti.
- 13.06.2022 - 14:30
- Güncelleme : 13.06.2022 - 14:44
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha içerisinin yanı sıra saha dışında da agresif tavırlarına devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin, TFF ile zıtlaştığı konulardan biri olan 28 şampiyonluk konusunda bu sene yeni hamleler yapması da gözlerden kaçmıyor.
5 yıldızlı gönderme
Federasyonun onaylamamasına rağmen 5 yıldızı kullanmaya başlayan Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ni de bu şekilde yeniledi.
Takımın deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından, 5 yıldız emojisi paylaşarak rakiplere göndermede bulundu.
27 yaşındaki oyuncu, rakip takım taraftarlarından tepki alırken, Fenerbahçelilerden ise büyük sempati topladı.