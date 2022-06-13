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    Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme

    Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme

    Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı 5 yıldız paylaşımıyla dikkat çekti.
    • 13.06.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 14:44
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    Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha içerisinin yanı sıra saha dışında da agresif tavırlarına devam ediyor.

    Sarı-lacivertlilerin, TFF ile zıtlaştığı konulardan biri olan 28 şampiyonluk konusunda bu sene yeni hamleler yapması da gözlerden kaçmıyor.

    5 yıldızlı gönderme

    Federasyonun onaylamamasına rağmen 5 yıldızı kullanmaya başlayan Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ni de bu şekilde yeniledi.

    Takımın deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından, 5 yıldız emojisi paylaşarak rakiplere göndermede bulundu.

    27 yaşındaki oyuncu, rakip takım taraftarlarından tepki alırken, Fenerbahçelilerden ise büyük sempati topladı.

    Mert Hakan Yandaş tan 5 yıldızlı gönderme #1


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    Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme
    Futbol

    Mert Hakan Yandaş'tan 5 yıldızlı gönderme

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