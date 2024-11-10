Mert Hakan Yandaş'tan Fernando Muslera'ya olay cevap

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZ HEP HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

30 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Hocamızın takdiri, biz hep hazır olmak zorundayız. Ben kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, Samet de çok iyi çalışıyor. Biz hatalar yaptık ama bu formaya hiç ihanet etmedik. İyi günler kötü günler oluyor. Biz de üzülüyoruz. Biz elimizden geleni yapmak zorundayız, 1 dakika, 5 dakika... Fenerbahçe forması sana 1 dakika da geliyorsa en iyisini yapmak zorundasın. Biz camiaya hizmet etmek zorundayız.

"O MAÇ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Deneyimli orta saha oyuncusu, AZ Alkmaar maçıyla ilgili şunları dedi:

3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli.

MUSLERA'NIN SÖZLERİNE CEVAP

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Samsunspor maçı sonrası açıklamalarıyla ilgili konuşan Mert Hakan Yandaş, şu sözleri sarf etti.

Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar.

MUSLERA NE DEDİ?

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Samsunspor maçının ardından, şunları demişti: