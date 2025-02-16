Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray cevabı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek derbi öncesi hata yapmadı.

Sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mert Hakan Yandaş, şunları dedi:

Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim.