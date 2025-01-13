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Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı cebine koydu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 42. ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise bu maçın ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"GÖREMEDİĞİM BİR ELDEN GOLÜ İPTAL ETTİM"

Mert Hakan, 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada attığı golü iptal eden maçın hakemi Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaştı.

Palabıyık bir programda o pozisyonla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Mert Hakan'ın atmış olduğu golde el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım pozisyonda düdük çalmam ve golü iptal etmem olmaz. VAR hakemin eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrası pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok tepki oldu. Soyunma odasına gidip görüntüye baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir elden golü iptal ettim.

"ŞU AN İZLEDİĞİNİZ TİYATRODAN BİR KESİT"

Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaşan Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı: