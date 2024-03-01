Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme geldi

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Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e yenilip elendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.
Maçtan sonra paylaşım yaptı
Sarı-kırmızılıların 2-0 mağlup olduğu maçın son düdüğüyle birlikte paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, "Engeller, algılar, saldırılar... Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Icardi'ye misilleme
Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe elendikten sonra gülen aslan paylaşan Mauro Icardi'ye de bir misilleme olarak görüldü.
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