Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme geldi Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e yenilip elendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.

Maçtan sonra paylaşım yaptı

Sarı-kırmızılıların 2-0 mağlup olduğu maçın son düdüğüyle birlikte paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, "Engeller, algılar, saldırılar... Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Icardi'ye misilleme

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe elendikten sonra gülen aslan paylaşan Mauro Icardi'ye de bir misilleme olarak görüldü.