Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

"HERKES KARAKTERİNE YAKIŞANI YAPAR"

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Mert Hakan, şu ifadeleri kullandı:

Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille'e kaybedip Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından ezeli rakibine gönderme yapmıştı.

OOSTERWOLDE'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü.

Bu paylaşımlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.