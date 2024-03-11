Mert Hakan Yandaş'tan hakem açıklaması: Tehdit etmedim Tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, devre arasında hakem Kadir Sağlam ile yaşadığı diyaloğa açıklık getirdi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Mert Hakan Yandaş'ın ilk yarının sonunda hakem Kadir Sağlam'la yaşadığı diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Orada veriyorsun, burada vermiyorsun, adil ol hocam dikkatli ol, dikkatli ol bak buradan çıkamazsın." dediği görülmüştü.

Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yaratsa da hakem Kadir Sağlam, bu pozisyon sonrasında Mert Hakan'a sarı kart göstermemişti.

Mert Hakan sessizliğini bozdu

Her yaptığıyla gündem olan deneyimli futbolcu ise yakın çevresine yaşanan pozisyonu anlattı.

Tecrübeli orta sahanın, "Hakemi tehdit etmedim, etsem kart görürdüm. Ben adil davranması gerektiğini, bizim aleyhimize yanlış kararlar verdiğini söyledim." dediği öğrenildi.