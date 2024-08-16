Mert Hakan Yandaş'tan hapis istemi sonrası göndermeli paylaşım
Haber Merkezi

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada ezeli rakipler ve kozlarını paylaşmıştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle üç puana uzanmıştı. Maçın ardından ise saha bir anda karışmıştı.

Olaylı derbide yaşananların ardından hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sarı-lacivertli futbolcu, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

İşte o paylaşım:

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