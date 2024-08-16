Mert Hakan Yandaş'tan hapis istemi sonrası göndermeli paylaşım Olaylı derbi sonrası hakkında hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Fenerbahçe formasıyla bir görsel paylaştı.

Haber Merkezi

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşmıştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle üç puana uzanmıştı. Maçın ardından ise saha bir anda karışmıştı.

Olaylı derbide yaşananların ardından hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sarı-lacivertli futbolcu, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

İşte o paylaşım: