Mert Hakan Yandaş'tan hapis istemi sonrası göndermeli paylaşım

Haber Merkezi
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşmıştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle üç puana uzanmıştı. Maçın ardından ise saha bir anda karışmıştı.
Olaylı derbide yaşananların ardından hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Sarı-lacivertli futbolcu, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.
İşte o paylaşım:
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