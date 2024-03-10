Mert Hakan Yandaş'tan Kadir Sağlam'a: Buradan çıkamazsın Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Pendikspor karşısında 4-1 kazanılan maçın devre arasında hakem Kadir Sağlam'a "Dikkatli ol, bak dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u konuk etti.

Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Pendikspor, 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti.

İkinci yarıda 59. dakikada Mert Hakan Yandaş skoru eşitledi.

87. dakikada Batshuayi, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

90+4'te sahne alan Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk lig golünü attı. 90+9'da İrfan Can Kahveci maçın skorunu tayin etti.

İlk yarının sonunda Fenerbahçe'den hakeme tepki

Bu müsabakanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte ise ortaya ilginç anlar çıktı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 geride girerken, maçın hakemi Kadir Sağlam'a tribünler ve oyuncular büyük tepki gösterdi.

"Buradan çıkamazsın"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan maçın hakemine bir tehdit geldi.

Kadir Sağlam, yanına gelen Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasına gitmesi için uyarılarda bulundu. Bu sırada Yandaş, hakeme "Dikkatli ol, bak dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" sözlerini sarf etti:

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)