Mert Hakan Yandaş'tan Kasımpaşa'ya nefis frikik golü

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında harika bir gol atıldı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şık bir frikik golü kaydederek kaleci Ali Emre Yanar'ı geçmeyi başardı.
Mert Hakan nefis vurdu, kaleciyi geçti
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan frikikte Mert Hakan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, barajı aşan top yakın köşeden ağlarla buluştu.
Böylelikle milli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Mert Hakan ayrıca kariyerindeki ilk frikik golünü atmayı başardı.
Rizespor maçının ardından bir katkı daha
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçta ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve 1 asist yapan 29 yaşındaki isim, yükselişine devam etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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