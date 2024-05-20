Mert Hakan Yandaş'tan 'Korkak herif' diyen Kerem Aktürkoğlu'na cevap Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.

Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5'e 1 dayak yerken." ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

Neler olmuştu?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmış.

Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.