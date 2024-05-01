Mert Hakan Yandaş'tan Leonardo Bonucci paylaşımı! Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Leonardo Bonucci'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Süper Lig'de 34 hafta sonunda topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde kadroya katılan yıldız futbolcu Leonardo Bonucci, 37 yaşına girdi.

Sarı-lacivertli takımda forma giyen Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşının doğum gününü kutladı.

"Mutlu yıllar efsane"

Kişisel sosyal medya hesabından Bonucci ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşan Mert Hakan; yaptığı paylaşıma, "Mutlu yıllar efsane" notunu düştü.

Sarı-lacivertli futbolseverler, Mert Hakan'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.