Mert Hakan Yandaş'tan Leonardo Bonucci paylaşımı!

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Süper Lig'de 34 hafta sonunda topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde kadroya katılan yıldız futbolcu Leonardo Bonucci, 37 yaşına girdi.
Sarı-lacivertli takımda forma giyen Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşının doğum gününü kutladı.
"Mutlu yıllar efsane"
Kişisel sosyal medya hesabından Bonucci ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşan Mert Hakan; yaptığı paylaşıma, "Mutlu yıllar efsane" notunu düştü.
Sarı-lacivertli futbolseverler, Mert Hakan'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.
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