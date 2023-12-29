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Mert Hakan Yandaş'tan zafer sözü

Mert Hakan Yandaş'tan zafer sözü Fenerbahçe'de kaptanlar Edin Dzeko, İrfan Can, Mert Hakan ile Dusan Tadic, takımla bir toplantı yaptı ve kupanın önemini takım arkadaşlarına bir kez daha anlattı. Zafer sözü verildi.