Mert Hakan'dan Galatasaray'a 'söz' göndermesi

Mert Hakan Yandaş, "Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim" diyerek Galatasaray'ın kendisine verdiği sözü tutmadığını ima etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Yandaş, "Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Başkanımıza ve Emre ağabeye çok çok teşekkür ederim. Benimle bu süreçte her gün görüştü. Onun benim hakkımdaki düşünceleri Fenerbahçe'yi tercih etmemde büyük rol oynadı." dedi.

Mert Hakan, "Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

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