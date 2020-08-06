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    Mert Hakan'dan Galatasaray'a 'söz' göndermesi

    Mert Hakan'dan Galatasaray'a 'söz' göndermesi

    Mert Hakan Yandaş, "Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim" diyerek Galatasaray'ın kendisine verdiği sözü tutmadığını ima etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 15:25
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    Mert Hakan'dan Galatasaray'a 'söz' göndermesi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, imza sonrası açıklamalarda bulundu.

    Yandaş, "Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Başkanımıza ve Emre ağabeye çok çok teşekkür ederim. Benimle bu süreçte her gün görüştü. Onun benim hakkımdaki düşünceleri Fenerbahçe'yi tercih etmemde büyük rol oynadı." dedi.

    Mert Hakan, "Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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