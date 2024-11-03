Mert Hakan'dan Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Bordo-mavililer ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.

MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş ise maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcunun gönderisinde beyaz tahta üzerinde yer alan "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" ifadeleri dikkat çekti.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.