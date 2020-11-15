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    Mert Hakan'ın hedefi ilk 11

    Fenerbahçe'de uzun süredir 11'den uzak kalan yıldız oyuncuya milli ara ilaç oldu. Mert Hakan, Gençlerbirliği maçı öncesinde teknik ekibe, "Ben hazırım, forma giymek istiyorum" mesajı yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 12:47
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    Mert Hakan'ın hedefi ilk 11

    Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atarak Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Milli arada formaya göz kırptı.

    Sezon başında Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu şanssız bir sakatlık yaşadı ve sonrasında Ozan Tufan, Sosa ve Pelkas'ın gerisinde kalmıştı.

    Mert Hakan ın hedefi ilk 11 #1

    EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

    Antrenmanlarda büyük çıkış yapan, idman sonrası ekstra çalışmalarla gücüne güç katan yıldız oyuncu, Gençlerbirliği maçı öncesinde gözünü teknik heyete çevirdi, "Ben hazırım, Gençlerbirliği maçında forma giymek istiyorum" mesajını yolladı.

    Mert Hakan ın hedefi ilk 11 #2

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