Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

İHA

Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 7-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde sağ bek pozisyonunda maça başlayan Mert Müldür, başarılı oyununa 1 de gol ekledi.

İlk kez gol sevinci yaşadı

42. dakikada Sebastian Szymanski’nn pasında topla ceza sahasına giren Mert, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının 4. golüne imza attı.

Bu sezon 3’ü ilk 11 olmak üzere ligde 11 maçta görev alan Mert Müldür, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)