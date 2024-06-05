Mert Müldür: Hocamız nerede oynatırsa oynarız A Milli Takım oyuncularından Mert Müldür, İtalya ile 0-0 biten maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Hocamız nerede oynatırsa oynarız. Gerektiğinde stoperde de oynayabilirim, sıkıntı olmaz" dedi.

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A Milli Takım oyuncularından Mert Müldür, EURO 2024 öncesinde özel maçta İtalya ile 0-0 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen Mert, "Ozan için çok üzgünüz, yapacak bir şey yok. Artık bir an önce iyileşmesine bakacak." dedi.

"Hocamız nerede oynatırsa oynarız"

Maça sol bekten başlayıp sağ bekte tamamlaması hakkında konuşan milli futbolcu, "Takım olarak taktik disipline çok sadık kaldık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Sağ bek, sol bek fark etmiyor. Benim için de Barış için de Kaan ağabey için de aynı bu durum. Hocamız nerede oynatırsa oynarız. Gerektiğinde stoperde de oynayabilirim, sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

"Gürcistan maçına çok motiveyiz"

Son olarak EURO 2024'teki ilk maçımız olan Gürcistan maçına değinen Mert Müldür, "Gürcistan maçı, ilk maçımız. O maça çok motiveyiz. Elimizden geleni yapıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.