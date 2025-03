Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür, "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı." dedi.

"ZİRVEYE ORTAĞIZ"

Mert Müldür: "Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil. Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"ODAĞIMIZ RANGERS"

Mert Müldür şunları söyledi: