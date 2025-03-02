Mert Müldür, Okan Buruk'a gönderme yaptı

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Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Mert Müldür'ün 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mert Müldür, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturdu.

OKAN BURUK'A GÖNDERME

Mert Müldür, attığı gol sonrası yaptığı sevinçte saat işareti yaparak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.

Buruk'un son dönemlerdeki maçlarda zamanla ilgili olarak saatini gösterip hakemlere itiraz ettiği görüntüler gündem olmuştu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Kulübü de resmi sosyal medya hesabından Mert Müldür'ün gol sevincini "Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak" ifadeleri ile paylaştı.

(Görüntüler BeIN Sports ve TRT'den alınmıştır.)