Mert Müldür sevgilisi Koprena Andjela'ya evlilik teklif etti

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, hayatında önemli bir karara imza attı.

25 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Koprena Andjela’ya evlilik teklifinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mert Müldür, bu anları Instagram hesabında paylaşırken, genç futbolcunun Fenerbahçe ve milli takımdan arkadaşları ile sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

İşte o kareler...

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Viyana, Avusturya'da doğan Türk milli futbolcudur. Sağ bek pozisyonunda oynayan Müldür, şu anda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir. Kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II'de başlayan Müldür, daha sonra 29 Mayıs 2018'de Rapid Wien ile 3 yıllık bir profesyonel sözleşme imzalamıştır. 20 Ağustos 2019'da İtalyan Serie A takımlarından Sassuolo'ya transfer olmuş ve burada dört sezon geçirdikten sonra 1 Ağustos 2023'te Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

Müldür, Türkiye Milli Takımı'nda da oynamış ve ilk milli maçına 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçilmiştir. Mert Müldür'ün babası Yozgatlı, annesi ise Bingöllü olup, Avusturya'da yaşamaktadırlar.