Mert Müldür ve Miha Zajc, Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür ve tekrar anlaşmaya vardığı Miha Zajc, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür ve tekrar anlaşmaya vardığı Miha Zajc, sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür, taraftarların ricalarını kırmayarak formalarını imzaladı.

İki futbolcu da gün içinde sağlık kontrollerinden geçirecek.

Fenerbahçe'den çifte açıklama

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca milli futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

24 yaşındaki Mert Müldür ise İtalya Serie A kariyerinde çıktığı 85 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.