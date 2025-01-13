Mert Müldür'den Mourinho sözleri: Nerede oynatırsa, oynarım

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Mert Müldür, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCA BENİ NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

Mücadele sonrası konuşan Müldür, "Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok." ifadelerini kullandı.