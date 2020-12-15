Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var

Gençlerbirliği ile yollarını ayırdıktan sonra şimdilik herhangi bir kulüp çalıştırmayan Mert Nobre katıldığı televizyon programında Alex de Souza hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran ancak işler iyi gitmeyince takımdan ayrılan Mert Nobre, Tivibuspor'a yaptığı açıklamayla Fenerbahçelileri heyecanlandırdı.

"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra hemen Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.

Nobre'nin dikkat çeken diğer açıklaması ise şöyle: "Ümit Hoca kusura bakmasın inanılmazdı. Kadıköy'de her maçtan önce kaloriferlere, kapılara mutlaka dokunuyordu. Van Hooijdonk her maçtan önce aynı taytı giyiyordu. Gülümseyen gözler ile ağzı açık gülen yüz Alex de sahada dua ederdi."



