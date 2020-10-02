Mert Nobre: Beşiktaş maçı bambaşka olacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, "Motivasyonumuz daha farklı olacak." dedi.

Ligin 3. haftasını maç yapmadan geçen başkent ekibinin teknik direktörü Nobre, 2 maçta alınan 1 puanın yeterli olmadığını belirterek, "Takımdan daha çok şey bekliyorum. İyi oyuncular, potansiyel var. Bu potansiyeli inşallah bu maçta gösteririz." dedi.

"BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK"

Son pas ve vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Nobre, pandemi nedeniyle hazırlık maçı yapamamalarının taktiksel açıdan eksikliğini hissettiklerini dile getirdi. Takımın hem fiziksel hem de taktiksel anlamda daha iyiye gittiğine işaret eden 39 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş maçına ilişkin "Bu maçlar her zaman bambaşka maçlar. Her zaman zor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları her zaman zor. Tabii ki bu ligde çok kolay maç yok. Beşiktaş'ın son maçtaki performansı iyi değildi. 4-1 mağlup oldular ama oyuncuları daha hazır. Bambaşka bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Nobre, ilk 2 haftaya göre daha farklı bir Gençlerbirliği izlettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Performansımızın aşağı yukarı yüzde 50-60'ını sergiledik. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Her zaman galibiyet için sahaya çıktıklarını söyleyen Nobre, şöyle devam etti: "Bizim hedefimiz her zaman galibiyet. Beşiktaş büyük takım, saygı duyuyoruz. Tabii ki çok zor maç ama kafamızda her zaman puan var. İki maçta aldığımız 1 puan çok az. Bu maç çok önemli. Diğer tarafta büyük takım var. Motivasyonumuz daha farklı olacaktır. İnşallah daha iyi performans sergileyeceğiz."