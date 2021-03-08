Mert Nobre: Galatasaray maçlarında hiç stres yapmazdım

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mert Nobre, futbolculuk dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programının bu haftaki konuğu Mert Nobre oldu.

"AİLE GİBİYDİK"

Fenerbahçe'deki takımın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Nobre, "Biz aile gibiydik. Alex yoktu ama Pierre van Hooijdonk, Aureillo, Tuncay vardı. Bizim işimiz çok zordu Beşiktaş 11 puan farkla öndeydi ama maç maç... Hiç bakmadım kaç maç var..." dedi.

"HİÇ STRES YAPMAZDIM"

Galatasaray'a attığı golün sorulması üzerine Mert Nobre, "Galatasaray'ın kalecisi çok iyiydi. Ben hiç stres yapmazdım maç öncesinde. Ümit Özat o dönem çok güzel bir toplantı yaptı dedi ki; 'Kupa bitti, geri dönüş yok lig çok önemli. Bizim hedefimiz lig' dedi. Galatasaray maçında stoperleri Thomas ve Song çok sertti ve tecrübeliydi. Ama ben iyi vurdum topa şampiyonluk çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig kariyerinin en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçirmiş olsa da Mert Nobre, kariyerinin en yüksek değerine Fenerbahçe'de ulaştı.

Brezilyalı eski oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 104 maçta 55 gol atıp 14 de asist yaptı.