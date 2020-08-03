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Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2020 - 16:29
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye'de futbolculuk döneminde Gençlerbirliği forması giyen ve futbolu burada bırakan Mert Nobre'nin, takımın başına getirildiği duyuruldu.
İLK TECRÜBESİ OLACAK
Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan 39 yaşındaki Mert Nobre, teknik direktörlük deneyimini ilk kez Gençlerbirliği'nde yaşayacak.