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    Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu

    Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu

    Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 16:29
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    Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu

    Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.

    Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye'de futbolculuk döneminde Gençlerbirliği forması giyen ve futbolu burada bırakan Mert Nobre'nin, takımın başına getirildiği duyuruldu.

    Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu #1

    İLK TECRÜBESİ OLACAK

    Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan 39 yaşındaki Mert Nobre, teknik direktörlük deneyimini ilk kez Gençlerbirliği'nde yaşayacak.

    Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin hocası oldu #2

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