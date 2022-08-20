Mert Nobre ve Aziz Yıldırım bir arada

Mert Nobre ve Aziz Yıldırım bir arada

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Nobre, sarı-lacivertlilerin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre, şu sıralar 2. Lig ekibi Çorum FK'yı çalıştırıyor.

Sezon öncesi çalışmaları için takımının başında olan Brezilya asıllı Türk teknik direktör bir benzin istasyonunun marketinde Aziz Yıldırım ile karşılaştı.

"Seni yeniden görmek güzel Aziz Başkan"

Sarı-lacivertlilerin efsane başkanıyla olan fotoğrafını paylaşan Nobre, "Seni yeniden görmek çok güzel başkan" notunu düştü.

Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği by-pass ameliyatından sonra kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.