Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
391.402
0.24%
BTXN Coin
5.75
-5.73%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    Mert Nobre ve Aziz Yıldırım bir arada

    Mert Nobre ve Aziz Yıldırım bir arada

    Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Nobre, sarı-lacivertlilerin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 20.08.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre, şu sıralar 2. Lig ekibi Çorum FK'yı çalıştırıyor.

    Sezon öncesi çalışmaları için takımının başında olan Brezilya asıllı Türk teknik direktör bir benzin istasyonunun marketinde Aziz Yıldırım ile karşılaştı.

    "Seni yeniden görmek güzel Aziz Başkan"

    Sarı-lacivertlilerin efsane başkanıyla olan fotoğrafını paylaşan Nobre, "Seni yeniden görmek çok güzel başkan" notunu düştü.

    Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği by-pass ameliyatından sonra kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

    Mert Nobre ve Aziz Yıldırım bir arada #1


    İlginizi Çekebilir

    20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
    Ekonomi

    20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Cuma gününü feyzli geçirmeye dair 9 öneri
    Yaşam

    Cuma gününü feyzli geçirmeye dair 9 öneri

    Görüş Bildir