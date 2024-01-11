Mertens: 2 puan kaybetmek yazık oldu

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk olduğu Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



berabere kaldığı maç sonrası Dries Mertens açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

"Bugün kolay maç olmadı, 2 puan kaybettik, yazık oldu"

Açıkçası ilk yarıya baktığınız zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray tarihinin en çok puan kazanan takımıydık. Bugün maç kolay değildi. Saha iyi değildi. Uzun top oynadılar. Bu da bize zorluk çıkardı.



Biz Galatasaray olarak her zaman kazanmak için oynuyoruz. 2 puan kaybetmek yazık oldu. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı fırsatları değerlendiremedik ve berabere kaldık.