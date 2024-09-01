Mertens: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Adana Demirspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Dries Mertens, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Dires Mertens, "Önemliydi, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi odaklanmamız ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor." dedi.

"AVRUPA LİGİ'NE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Mertens ayrıca "Motivasyon her yıl aynı, Galatasaray için her kulvarda başarılı olmak vardır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu nedenle hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Transfer dönemleri her zaman zor geçiyor. Bunun geç kalması da bir dezavantaj. Bizim sadece odaklanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.