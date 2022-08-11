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    Mertens'in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi

    Mertens'in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi

    Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi 'Rise of Empires Ottoman' izlediklerini açıkladı.
    • 11.08.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:16
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    Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, İstanbul'a adapte olmaya çalışıyor.

    Napoli'nin ardından geldiği İstanbul'u çok sevdiğini paylaşımlarda belli eden Belçikalı güzel, son paylaşımıyla da gönülleri fethetti.

    "Fatih Sultan Mehmet'i izliyoruz"

    Bir dijital film platformunda yayınlanan Fatih Sultan Mehmet belgeseli olan "Rise of Empires: Ottoman" dizisini izleyen ikili bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Mertens ailesinin Türk kültürünü öğrenmek ve tarihi hakkında bilgi edinmek istemeleri takdirle karşılandı.

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #1

    Katrin Kerkhofs kimdir, nereli?

    Mertens ile lise yıllarında tanışan ve sonrasında hiç ayrılmadan mutlu bir birliktelik yaşayan Belçikalı güzel, aynı zamanda muhabir olarak da çalışmıştı.

    Bir röportajı sırasında Mertens'in kendisine "Çin'de 1-2 yıl oynarsak torunlarımız bile rahat yaşayacak." dediğini aktarmıştı.

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #2

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #3

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #4

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #5

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #6

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #7

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #8

    Mertens in eşi Kerkhofs, Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledi #9


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