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    MESSİ İÇİN KRİTİK MAÇ! Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ikinci maçları başladı. Birbirinden keyifli maçlara sahne olan 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..
    • 26.11.2022 - 12:25
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    MESSİ İÇİN KRİTİK MAÇ! Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlara geçildi. Dünya yıldızı Messi'li Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 kaybederek herkesi şoka uğratmıştı.

    Arjantin C grubundaki ikinci maçında Meksika ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet alması gereken Arjantin'de Messi'nin performansı merak ediliyor.

    Suudi Arabistan karşısında penaltıdan bir gol bulan Lionel Messi'nin Meksika karşısında neler yapacağı futbolseverler taafından merakla bekleniyor.

    Arjantin - Meksika maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Arjantin - Meksika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    MESSİ İÇİN KRİTİK MAÇ! Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Arjantin - Meksika maçı ne zaman?

    Arjantin - Meksika maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.


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