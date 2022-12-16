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    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede 'Mbappe' etkisi

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede 'Mbappe' etkisi

    Lionel Messi, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonu yaparsa, Cristiano Ronaldo'nun kazanamadığı tek kupayı müzesine götürecek. Ancak Messi'nin önündeki en büyük engellerden biri Kylian Mbappe olacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 13:07
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    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, yıllardır sahalarda görmeye alıştığımız dünyaca ünlü yıldızların belki de son kupası oldu.

    Bu yıldızlardan en göze çarpanı ise tabii ki Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi.

    37 yaşındaki Ronaldo ve 35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nı ülkelerine kazandırmak için Katar'da ter döktü.

    Turnuvaya damga vurması beklenen Ronaldo için işler beklendiği gibi gitmezken  Messi, Arjantin'i finale taşıdı.

    İki yıldız da Dünya Kupası'nı henüz kazanamadı

    İki oyuncu arasında yıllardır süren çekişme de haliyle başka bir boyuta taşındı.

    Kariyerinde hiç Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmayan Ronaldo, Arjantin'in şampiyon olması durumunda istatistiklerde Messi'nin gerisinde kalacak.

    Ancak ezeli rekabette dengeleri değiştirecek bir isim daha ön plana çıkıyor, o da Kylian Mbappe...

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede Mbappe etkisi #1

    Mbappe, Ronaldo'yu sevindirebilir

    Çocukluğundan bu yana Ronaldo hayranı olduğunu her fırsatta dillendiren Mbappe, PSG'den takım arkadaşı Messi'ye karşı Dünya Kupası finalinde mücadele edecek.

    2018'de kupayı kaldırmış olan Mbappe, bir kez daha aynı sevinci yaşarsa idolü olan Ronaldo'yu da sevindirmiş olacak.

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede Mbappe etkisi #2

    Ronaldo'ya yorum yaptı: Kral tacı, teşekkürler ve minnet duyma ifadeleri

    Öte yandan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'den, Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde flaş bir yorum geldi. Fransız ekibi PSG'de, Ronaldo'nun rekabet ettiği Lionel Messi'yle birlikte forma giyen 23 yaşındaki yıldız, 'Kral tacı', 'Teşekkür ve minnet duyma' ve keçi emojileriyle Ronaldo'nun gönderisine yorum yaptı.

    Mbappe'nin yorumu kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede Mbappe etkisi #3

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede Mbappe etkisi #4

    Messi ve Ronaldo arasındaki çekişmede Mbappe etkisi #5


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