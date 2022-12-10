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    Messi, Weghorst'a hakaret etti

    Messi, Weghorst'a hakaret etti

    Arjantin-Hollanda maçı sonrasında Lionel Messi ile Wout Weghorst arasında gerginlik yaşandı. Messi, maç sonu röportajında Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 09:51
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    Arjantin'in yarı finale yükseldiği karşılaşma sonrası Lionel Messi'nin Beşiktaşlı Wout Weghorst'a söylediği sözler geceye damga vurdu.

    Lionel Messi maç sonu röportajı verirken "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini sarf etti.

    Messi, Weghorst'a hakaret etti

    Yayın sırasında Messi'nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.

    Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numaralı forveti bizim yanımıza gelip kışkırtmaya çalıştı. Hocaları da bize saygısız davrandı" açıklamasını yaptı.

    Messi'den Weghorst'a: Ne bakıyorsun aptal, önüne bak

    Weghorst'tan cevap

    Beşiktaşlı Wout Weghorst ise maç sonu açıklamalarında Messi'yle el sıkışmak istediğini ancak yıldız oyuncunun kendisine elini vermediğini belirerek, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.

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