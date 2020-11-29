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Messi'den Maradona'ya formalı veda
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, 4-0 yendikleri Osasuna karşılaşmasında attığı gol sonrasında Maradona'nın Newell's Old Boys takımında oynarken giydiği formayı giyerek sevincini yaşadı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 18:05
İspanya Ligi'nde Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Martin Braithwaite, 42. dakikada Antoine Griezmann, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti.
MARADONA'YA VEDA
Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı golün sevincini kısa bir süre önce hayatını kaybeden Maradona'nın Newell's Old Boys formasıyla yaptı.
BARCELONA 14 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 14'e yükseltti. Osasuna 11 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Cadiz'e konuk olacak. Osasuna, Real Betis'i ağırlayacak.