Messi'nin avukatı Muslera'yı savunacak

Uruguay Futbol Federasyonu’nun Gana maçı sonrası açılan disiplin soruşturmasının ardından daha önce Lionel Messi'yi de savunan spor hukukçusu Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.

Dünya Kupası'nın grup aşamasında son oynadığı Gana maçının ardından federasyon ve 4 futbolcusu için disiplin soruşturması açılan Uruguay harekete geçti.

Arjantin basınında yer alan haberde, Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.

Messi'yi cezadan kurtardı, sıra Muslera'da

Reck'in, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunduğu ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızın o davadan ceza almadan kurtulduğu kaydedildi.

Ariel Reck'in daha önce ayrıca, yolsuzlukla suçlanan Uruguay'ın eski futbol federasyonu başkanı Wilmar Valdez ile de çalıştığı hatırlatıldı.

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Gaston Tealdi de, yaptığı açıklamada, "FIFA bize açılan davaları haber verdiğinde, hemen Ariel Reck ile konuştuk ve çalışmaya başladı. Her oyuncu için ve federasyon olmak üzere toplamda 5 farklı süreç var" ifadelerini kullandı.

Muslera, maç sonu hakemin üstüne yürüdü

Ne olmuştu?

FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Uruguay, grupta oynadığı son maçta Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası Kore'nin averajla gerisinde kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti.