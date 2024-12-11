İHA

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen Sakaryaspor idmanı, ısınma hareketleri ile başladı.

Basın mensuplarına açık olarak yapılan idman, düz koşu ve istasyon çalışması ile devam etti.

Yeşil-siyahlılar, antrenmanı 5'e 2 top kapma ve çift kale maç ile sonlandırdı.

Sakarya temsilcisi, 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Iğdır FK ile karşılaşacak.

"TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUANI TOPLAYACAĞIZ"

Oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 17 puanla 18. sırada olan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ise devre öncesinde oynanacak her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

Bakkal, şunları dedi:

Düşüncemiz, anlaşmamız devreye kadar aldığımız kadar puanı alıp devrede yapacağımız takviyelerle çok daha iyi bir konuma gelmek. Kıt kanaatte olsa da oynayan grup bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burası için Cumhur Genç ve yönetimi bir şans, takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yapamayacak bir kadro değil. Bundan sonraki Iğdır ve Erzurum maçları bizim için final niteliğinde olacak. 17 puandayız ama diğer takımlarla aramızda da çok fark yok. Geldiğimiz günden beri eksildik, bunu çokta dile getirmek istemiyorum sanki bunun arkasına sığınıyor gibi görünüyorum ama gerçek bu. Toplayabildiğimiz kadar puanı toplayacağız, 2 hafta sonra işimize bakacağız. Iğdır ve Erzurum'dan alabileceğimiz puanlar bizi çok farklı noktaya getirebilir.

"BU SAATTEN SONRA OYNAYANIN NE YAPTIĞI ÖNEMLİ"

Camia olarak, birlik olmaları gerektiğini belirten Bakkal, şu şekilde konuştu: