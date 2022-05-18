Mesut Bakkal: Transfer istemiyorum

Spor Toto 1’inci Lig’de Altaş Denizlispor’u ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, transfer istemediğini ve tüm oyuncularla yeni sözleşme imzalanmasını istedi.

Spor Toto 1’inci Lig’de sezon ortasında göreve geldiği Altaş Denizlispor’u bitime 1 hafta kala ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında kulübün durumunu değerlendirdi.

Denizli’nin değerinin kendisi için farklı olduğunu belirten Bakkal, "Çok şehirde, çok kulüpte çalıştım. Denizlispor’un benim ve ailem için anlamını bilmeyen de yoktur. Başkanın sağ olsun döne dolaşa yaptığı pres döneminde, yakın çevrem, kulübün yakın geçmişine bakanlar sağ olsunlar, ’Gitme hocam sen delirdin mi’ deyip durdular. ’Hayır’ desem vicdanım razı gelmiyor, ’Evet’ desem, ’Ya düşersek, kurtaramazsak’ endişesi peşimi bırakmıyordu. Başkanın baskısı, Denizli kentinin ileri gelen isimlerinin arayıp çağrıları, kalbimdeki ve ailemdeki Denizli sevgisi bu teklifi kabul etmemle sonuçlandı. Bu sene küme de düşebilirdik. Şükürler olsun ki aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşımızdayım" dedi.

"Ben transfer istemiyorum"

"Şimdi transfer tahtası açılsa, 4-5 kaliteli oyuncu alınsa lig çıkmanın garantisi yok" diyen Bakkal, "Kulübün de kişilerin de bağımsızlığı ekonomisinden geçer. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Ben bir teknik adam olarak sıra dışı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yönetim benimle devam etmek isterse ki, istiyorlar, ben transfer istemiyorum. Olabildiğince borçlar ödensin, tüm kadromla sözleşme yenilensin. Duruma bakar, transfer tahtasını gerekirse devre arasında açmaya çalışırız.

Ancak bu felsefeye taraftarımızın destek vermesi şart. Çünkü, günlük haftalık aylık yaşayarak kulüplerimizin geldiği nokta burası. Denizlispor’un kurtuluşu burada. Taraftar kulübe bu anlamda destek verirse, bütün krizler bir kaç senede biter" diye konuştu.