Mesut Özil 10 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe’de yeni sezonda 10 numaralı formayı, Samatta’nın yerine Mesut Özil giyecek.

Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde memleketi Zonguldak’ın plakası olan 67 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Samatta’nın 10 numaralı formayı giymesinden dolayı böyle bir tercihte bulunmuştu.

ÖZİL’E 10 NUMARA

Arsenal’den transferi dünya gündemine oturan Özil, yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Almanya Milli Takımı’nın 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda başrol oynayan Mesut, 2018 Dünya Kupasında ise 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti. 2018 Dünya Kupası’nda sonra ırkçı saldırılara maruz kalan Özil, Almanya Milli Takımı’nı bırakmıştı.

Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta’nın yeni sezonda gönderilmesi planlanıyor. Klasikleşen 10 numaralı formayı da Mesut’un, Samatta’dan alması bekleniyor.