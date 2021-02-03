Mesut Özil 28 bin 442 haberle medyanın zirvesinde

Transfer döneminde futbolcular hakkında yapılan haberler incelendi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, 30 bine yakın habere konu olarak ilginç bir istatistik yakaladı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki medya karnesini inceledi.

MESUT ÖZİL ZİRVEDE

Ajans Press'in, 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

İRFAN CAN KAHVECİ 2. SIRADA

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray’a geri dönüş yapan Henry Onyekuru ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.

BAKASETAS TAKİP EDİYOR

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas 5 bin 93 haber, Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai 4 bin 978 haber, Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı.