Mesut Özil, Afrika'daki çocuklara sağlık desteği gönderdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Afrika kıtasında ihtiyaç sahibi çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Mesut Özil, bu kez yeni bir yardım etkinliğine öncü oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ VE DOKTOR TEMİNİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.

"22 ÇOCUK DAHA AMELİYAT OLDU"

Koronavirüs salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.

Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.