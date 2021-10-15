Euro
10.661
-0.12%
Dolar
9.1933
0.17%
Altın
530.52
0.06%
Borsa
1.412
-0.13%
Bitcoin
524.997
0.92%
EXEN Coin
21.58
-2.04%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
    Mesut Özil, Afrika'daki çocuklara sağlık desteği gönderdi

    Mesut Özil, Afrika'daki çocuklara sağlık desteği gönderdi

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2021 - 02:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afrika kıtasında ihtiyaç sahibi çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Mesut Özil, bu kez yeni bir yardım etkinliğine öncü oldu.

    ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ VE DOKTOR TEMİNİ

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.

    Mesut Özil, Afrika daki çocuklara sağlık desteği gönderdi #1

    "22 ÇOCUK DAHA AMELİYAT OLDU"

    Koronavirüs salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.

    Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

    Mesut Özil, Afrika daki çocuklara sağlık desteği gönderdi #2

    Mesut Özil, Afrika daki çocuklara sağlık desteği gönderdi #3

    Mesut Özil, Afrika daki çocuklara sağlık desteği gönderdi #4

    Mesut Özil, Afrika daki çocuklara sağlık desteği gönderdi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir