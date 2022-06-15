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    Mesut Özil, Almanya'ya gitti

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, kamp kadrosuna alınmayınca Almanya'ya gitti.
    • 15.06.2022 - 12:34
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    Mesut Özil, Almanya'ya gitti

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Jorge Jesus döneminde de affedilmedi.

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu bireysel olarak çalışmalarına devam ederken daha önce yaptığı açıklamada, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir." ifadelerini kullanmıştı.

    Jesus ise imza töreninde Mesut Özil'in affedilmeyeceğini açık şekilde söylemişti.

    Mesut Özil, Almanya ya gitti #1

    Almanya'ya gitti

    Endonezya gezisi ve Monaco'dan Formula 1'e gitmesiyle taraftarın tepkisini çeken yıldız futbolcudan bir başka hamle daha geldi.

    Kamp kadrosuna alınmayan Özil, Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya gitti. Bu hamlesi taraftarların tepkisine neden oldu.

    Kadro dışı kalan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist yapmıştı.

    Mesut Özil, Almanya ya gitti #2


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