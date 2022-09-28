Mesut Özil ameliyat olacak

Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncusu Mesut Özil'in ameliyat olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olmuştu.

Yıldız oyuncu Başakşehir'de istediği performansı gösteremedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, VOLE'ye özel bir röportaj verdi.

Gümüşdağ, Mesut Özil için, "Mesut, dünya futbolunda herhalde en kariyerli Türk oyuncu, 1-2 tanesinden biri. Belki en başta gelen biri. Arsenal, Real Madrid, Alman Milli Takım, muazzam bir kariyer. Mesut'un burada forma giymesi büyük bir mutluluk. Başakşehir ailesi çok böyle güçlü isimler ağırladı. Ben Mesut'un burada inanılmaz başarılı bir süreç yaşayacağına inandım ve inanmaya devam ediyorum." dedi.

"Mesut 3 ay sonra futbola dönecek"

"Kamuoyunda farklı şeyler yazılıyor neden oynamıyor diye." diyen İstanbul temsilcinin başkanı, "Uzun zamandır beliyle ilgili problemi var. Kulüp doktorları da takip ediyordu. Onun için kısa kısa Emre Hoca şans verdi. Tam kendini bulmuşken, artık ameliyat aşamasına geldi. Kendisi bel ameliyatı olacak. Cumartesi ameliyat oluyor. Dün son karar verildi. Teknik direktörümüz, kulüp yönetimi ve oyuncu arkadaşları Mesut'la inanılmaz bir diyalog yakalamış durumdayım. Ben Mesut'un 3 ay sonra futbola döneceğini ve çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Mesut'un futbolunu, kalitesini konuşabilir miyiz, yaptığı işler ortada." şeklinde konuştu.