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Mesut Özil ameliyat oldu
En az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, bugün başarılı bir operasyon geçirdi.
- 03.10.2022 - 13:36
Sezon başı Fenerbahçe'de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün Ameliyat oldu.
Mesut Özil bu sabah Florence Nightingale Hastanes'inde fıtık ameliyatı oldu. 3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.
En az 3 ay yok
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.
33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.