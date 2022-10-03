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    Mesut Özil ameliyat oldu

    En az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, bugün başarılı bir operasyon geçirdi.
    • 03.10.2022 - 13:36
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    Mesut Özil ameliyat oldu

    Sezon başı Fenerbahçe'de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün Ameliyat oldu.

    Mesut Özil bu sabah Florence Nightingale Hastanes'inde fıtık ameliyatı oldu. 3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.

    En az 3 ay yok

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.

    33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.

    Mesut Özil ameliyat oldu #1


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