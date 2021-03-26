Euro
9.4377
0.88%
Dolar
7.9969
0.72%
Altın
443.46
0.68%
Borsa
1.402
0.54%
Bitcoin
429.100
0.09%
EXEN Coin
14.40
18.90%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Mesut Özil antrenmanlara başlıyor

    Antalyaspor maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Mesut Özil iyileşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mesut Özil antrenmanlara başlıyor

    Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber geldi.

    Antalyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.

    Mesut'un tedavisinin planlandığı gibi gittiği ve sakatlığını büyük ölçüde atlattığı öğrenildi.

    PAZARTESİ İDMANLARA BAŞLAYACAK

    Tecrübeli orta saha oyuncusunun pazartesi gününden itibaren bireysel antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

    Yıldız futbolcunun Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında oynaması beklenmiyor. Mesut Özil'in hedefi, 12 Nisan'daki Gaziantep mücadelesinde sahadaki yerini almak.

    Mesut Özil antrenmanlara başlıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir