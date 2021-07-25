Mesut Özil, Arda Güler'e mentorluk yapacak

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Vitor Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Portekizli hoca, 16 yaşındaki 10 numarayı A takım kampına dahil etti. U19 playoflarında forma giyen Arda'nın yanı sıra 18 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin de A takımla çalışmalara devam edecek.





MESUT YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gelecek vadeden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil'e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda'ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira'nın, Arda'ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor.