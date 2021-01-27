Mesut Özil: Asla Alman Milli Takımı'na dönmem

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde Alman Milli Takımı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ASLA ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA DÖNMEM"

Kendisine yönelik gelen "Bierhoff'un ılımlı sözleri vardı buzların eridiğine dair. Alman Milli Takımı'nda tekrar oynayacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mesut Özil, "Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam." şeklinde konuştu.

Öte yandan bir Alman kanalının "İleride tekrar Bundesliga'da forma giyecek misin?" sorusuna da yanıt veren Mesut Özil net bir şekilde hayır cevabını verdi.

Mesut Özil'in sözleri sonrasında imza töreninin düzenlendiği salonda alkış sesleri yükseldi.