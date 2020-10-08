Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listede yer almadı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

MESUT DAHİL 3 KİŞİ ALINMADI

Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis ve William Saliba da tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldular.

İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.