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Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listede yer almadı.
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 13:31
- Güncelleme : 08.10.2020 - 13:31
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.
MESUT DAHİL 3 KİŞİ ALINMADI
Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis ve William Saliba da tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldular.
İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.