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    Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listede yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 13:31
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    Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

    MESUT DAHİL 3 KİŞİ ALINMADI

    Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis ve William Saliba da tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldular.

    İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.

    Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı #1

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