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    Mesut Özil: Ballon d'Or'u Benzema'ya verin

    Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema'ya eski takım arkadaşı Mesut Özil'den destek geldi. Fenerbahçeli futbolcu, "Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 10:01
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    Mesut Özil: Ballon d'Or'u Benzema'ya verin

    Mesut Özil, eski takım arkdaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.

    "Ballon d'Or'u Benzema'ya verin"

    Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin."

    Mesut Özil: Ballon d Or u Benzema ya verin #1

    Mesut Özil: Ballon d Or u Benzema ya verin #2


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