Mesut Özil: Ballon d'Or'u Benzema'ya verin

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema'ya eski takım arkadaşı Mesut Özil'den destek geldi. Fenerbahçeli futbolcu, "Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" dedi.

Mesut Özil, eski takım arkdaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.

"Ballon d'Or'u Benzema'ya verin"

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin."



