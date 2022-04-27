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Mesut Özil: Ballon d'Or'u Benzema'ya verin
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema'ya eski takım arkadaşı Mesut Özil'den destek geldi. Fenerbahçeli futbolcu, "Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" dedi.
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 10:01
Mesut Özil, eski takım arkdaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.
"Ballon d'Or'u Benzema'ya verin"
Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin."